У Нацраді з телерадіомовлення обрали керівництво

На засіданні 22 квітня члени Національної ради обрали з-поміж себе керівний склад регуляторного органу.

Джерело: пресслужба відомства

Деталі: Головою Національної ради обрали Ольгу Герасим’юк. Першим заступником голови став Валентин Коваль, а заступником голови – Олег Черниш. Юрія Зіневича обрали відповідальним секретарем Національної ради.

Перед цим члени Нацради проголосували за припинення повноважень Ольги Герасим’юк як першого заступника голови та Олександра Ільяшенка як відповідального секретаря Національної ради.

Що було раніше: у жовтні Верховна Рада проголосувала за звільнення трьох із восьми членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень.