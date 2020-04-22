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В Нацсовете с телерадиовещания избрали руководство

Среда, 22 апреля 2020, 19:46
В Нацсовете с телерадиовещания избрали руководство

На заседании 22 апреля члены Национального совета избрали из своей среды руководящий состав регуляторного органа.

Источник: пресс-служба ведомства

Детали: Председателем Национального совета избрали Ольгу Герасимьюк. Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш. Юрия Зиневича выбрали ответственным секретарем Национального совета.

Перед этим члены Нацсовета проголосовали за прекращение полномочий Ольги Герасимьюк как первого заместителя председателя и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря Национального совета.

Что было раньше: Верховная Рада проголосовала за увольнение трех из восьми членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

Украинская правда

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Темы: Нацсовет
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