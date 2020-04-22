Коронавірус підхопив тернопільський митрополит Московського патріархату

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Середа, 22 квітня 2020, 20:22

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ Московського патріархату Сергія виявлено коронавірусну хворобу Covid-19.

Джерело: заступник начальника Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев, слова якого передає Укрінформ

Пряма мова: "Київські колеги повідомили нам, що в Олександрівській лікарні (Київ) лікують митрополита Сергія. Окрім того, хворобу уже підтвердили у 4-х священників і диякона, які дотичні до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, що має стосунок до Почаєва, та його дружини".

Деталі: За словами Паничева, ситуація із поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишається складною. Спостерігається спалах інфекції. Серед захворілих – 132 медики.

Станом на 22 квітня у Тернопільській області зафіксовано 471 хворий на CОVID-19, з них - 31 дитина, сім випадків – летальні.

Передісторія:

  • 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської лаври.
  • У Почаївській лаврі підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.
  • Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі.

Теми: коронавірус церква Росія Тернопільська область


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