Коронавирус подхватил тернопольской митрополит Московского патриархата

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Среда, 22 апреля 2020, 20:22

У митрополита Тернопольского и Кременецкого УПЦ Московского патриархата Сергея обнаружена коронавирусная болезнь Covid-19.

Источник: заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев, слова которого передает Укринформ

Прямая речь: "Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице (Киев) лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у 4-х священников и диакона, которые связаны с Почаевом. Также коронавирус обнаружен у священника, который имеет отношение к Почаеву и его жены ".

Детали: По словам Паничева, ситуация с распространением COVID-19 на Тернопольщине остается сложной. Наблюдается вспышка инфекции. Среди заболевших - 132 медика.

По состоянию на 22 апреля в Тернопольской области зафиксирован 471 больной CОVID-19, из них - 31 ребенок, семь случаев - летальные.

Предыстория:

  • 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской лавры.
  • В Почаевской лавре подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.
  • Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.

Темы: коронавирус церковь Росcия Тернопольская область


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