"Франківськ – не князівство": Аваков присоромив мера і заступився за ромів

2010 переглядів
Середа, 22 квітня 2020, 21:51

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що позиція мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо ромів у місті є неприпустимою.

Джерело: Аваков у Twitter

Пряма мова: "Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!"

Деталі: Голова МВС повідомив, що "за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську" проти Марцінківа порушено кримінальну справу.

Передісторія: На щотижневій нараді 21 квітня Марцінків обурився, чому роми досі в Івано-Франківську, хоча він давав доручення правоохоронцям вивезти їх з міста.

Мер доручив вирішити це питання до вівторка і порадив правоохоронцям "запакувати" ромів.

Такі дії Марцінківа стурбували навіть США. Посольство цієї країни заявило: "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини".

За фактом висловлювання міського голови поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).

Теми: Аваков Івано-Франківськ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Житомирщині локалізували 2 осередки пожежі, у Чорнобильській зоні – 1 20 квітня 2020, 12:12
Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков 20 квітня 2020, 11:48
Третину пожеж на Житомирщині вже загасили – Аваков 18 квітня 2020, 14:54
Усі новини
Головні новини
ЄС надасть Україні "коронавірусні" 600 млн євро лише в обмін на проведення реформ
Коронавірус в Італії: протягом доби видужала рекордна кількість людей
У Вишневому спалах COVID-19, нацгвардія оточила гуртожиток
Разумков призначив позачергове засідання Ради
Усі новини
читай!

10 книжок для тих, кому трохи за 10

здоров'я

9 ознак, що ви п'єте надто багато алкоголю під час карантину