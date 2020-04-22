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"Франківськ – не князівство": Аваков присоромив мера і заступився за ромів

Середа, 22 квітня 2020, 21:51
Франківськ – не князівство: Аваков присоромив мера і заступився за ромів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що позиція мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо ромів у місті є неприпустимою.

Джерело: Аваков у Twitter

Пряма мова: "Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство!"

Деталі: Голова МВС повідомив, що "за фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську" проти Марцінківа порушено кримінальну справу.

Передісторія: На щотижневій нараді 21 квітня Марцінків обурився, чому роми досі в Івано-Франківську, хоча він давав доручення правоохоронцям вивезти їх з міста.

Мер доручив вирішити це питання до вівторка і порадив правоохоронцям "запакувати" ромів.

Такі дії Марцінківа стурбували навіть США. Посольство цієї країни заявило: "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини".

За фактом висловлювання міського голови поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).

Українська правда
Теми: АваковІвано-Франківськ
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