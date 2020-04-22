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"Франковск - не княжество": Аваков пристыдил мэра и заступился за ромов

Среда, 22 апреля 2020, 21:51
Франковск - не княжество: Аваков пристыдил мэра и заступился за ромов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что позиция мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива касательно ромов в городе недопустима.

Источник: Аваков в Twitter

Прямая речь: "Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, пан Голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!"

Детали: Глава МВД сообщил, что "по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске" против Марцинкива возбуждено уголовное дело.

Предыстория: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему цыгане до сих пор в Ивано-Франковске, хотя он давал поручение правоохранителям вывезти их из города.

Мэр поручил решить этот вопрос до вторника и посоветовал правоохранителям "запаковать" ромов.

Такие действия Марцинкива обеспокоили даже США. Посольство этой страны заявило: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны мэра Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".

По факту высказывания мэра полиция открыла уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

Украинская правда
Темы: АваковИвано-Франковск
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