"Франковск - не княжество": Аваков пристыдил мэра и заступился за ромов
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что позиция мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива касательно ромов в городе недопустима.
Источник: Аваков в Twitter
Прямая речь: "Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, пан Голова, Украина - не "совок", Франковск - не княжество!"
Детали: Глава МВД сообщил, что "по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске" против Марцинкива возбуждено уголовное дело.
Предыстория: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему цыгане до сих пор в Ивано-Франковске, хотя он давал поручение правоохранителям вывезти их из города.
Мэр поручил решить этот вопрос до вторника и посоветовал правоохранителям "запаковать" ромов.
Такие действия Марцинкива обеспокоили даже США. Посольство этой страны заявило: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны мэра Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".
По факту высказывания мэра полиция открыла уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).