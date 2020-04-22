Зеленський бачить у Саакашвілі потенціал
Президент Володимир Зеленський вважає, що у експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїми ідеями з Кабінетом міністрів і Верховною Радою.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Офісу президента
Дослівно ОП: "Президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі і поспілкувався про його бачення можливої допомоги в розвитку України. Міхеіл Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ.
Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України".
Що передувало: Джерела "Української правди" у фракції "Слуга народу" повідомили, що грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі, якого за часів президента Петра Порошенка вигнали з України, можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ 24 квітня. Пізніше сам Саакашвілі заявив, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
Передісторія:
- 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й ексгубернатору Одещини Міхеілу Саакашвілі громадянство України. Зеленський пояснив це прагненням до справедливості, а не політичними планами.
- 29 травня висланий із України Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва. Потім він став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
- На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, а згодом і сам став кандидатом у народні депутати за списком своєї партії.
- 20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законними дії правоохоронців та прикордонників, які у лютому 2018 року видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.