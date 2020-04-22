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Зеленський бачить у Саакашвілі потенціал

Середа, 22 квітня 2020, 16:49
Зеленський бачить у Саакашвілі потенціал

Президент Володимир Зеленський вважає, що у експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїми ідеями з Кабінетом міністрів і Верховною Радою.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Офісу президента

Дослівно ОП: "Президент України Володимир Зеленський зустрівся з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі і поспілкувався про його бачення можливої ​​допомоги в розвитку України. Міхеіл Саакашвілі відомий на міжнародній арені і вже показав досвід успішного впровадження реформ.

Президент Зеленський вважає, що у пана Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїм баченням і розробками з урядом і парламентом України".

Що передувало: Джерела "Української правди" у фракції "Слуга народу" повідомили, що грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі, якого за часів президента Петра Порошенка вигнали з України, можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ 24 квітня. Пізніше сам Саакашвілі заявив, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

Передісторія:

  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й ексгубернатору Одещини Міхеілу Саакашвілі громадянство України. Зеленський пояснив це прагненням до справедливості, а не політичними планами.
  • 29 травня висланий із України Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва. Потім він став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
  • На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, а згодом і сам став кандидатом у народні депутати за списком своєї партії.
  • 20 листопада 2019 року Верховний Суд визнав законними дії правоохоронців та прикордонників, які у лютому 2018 року видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СаакашвіліЗеленський
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