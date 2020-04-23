Саакашвілі: Нехай навіть не сподіваються, що я буду нападати на Зеленського

Грузино-український політик Міхеїл Саакашвілі назвав "повною нісенітницею" припущення, що за якийсь час після можливого призначення у Кабмін він розсвариться з президентом Володимиром Зеленським так само, як до того з п'ятим президентом Петром Порошенком.

Джерело: ефір каналу "Україна 24", Ліга.net

Деталі: Екс-губернатор Одеської області повідомив, що зустрічався з Зеленським "нещодавно", додавши, що той – "смілива людина", якщо запропонував йому посаду.

Негатив щодо планів його призначення віце-прем'єром із реформ політик назвав опором "тих, проти кого я піду разом із президентом ламати схеми".

Саакашвілі запевнив, що "не збирається влаштовувати шоу: вийшов із того віку"

Пряма мова: "Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз за три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я буду на нього нападати".

Інші подробиці: Саакашвілі запевнив, що не приведе з собою грузинську команду, як це було при Порошенкові. На його думку, "тут досить своїх українців, щоб вони знайшли своє місце і роль у житті", а у Верховній Раді багато "цікавих парламентарів" зараз сидить.

Нагадаємо: Питання про призначення Саакашвілі віце-прем'єром із реформ у Кабмін Дениса Шмигаля парламент може розглянути 24 квітня.

Передісторія: