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Саакашвілі: Нехай навіть не сподіваються, що я буду нападати на Зеленського

Четвер, 23 квітня 2020, 08:39
Саакашвілі: Нехай навіть не сподіваються, що я буду нападати на Зеленського

Грузино-український політик Міхеїл Саакашвілі назвав "повною нісенітницею" припущення, що за якийсь час після можливого призначення у Кабмін він розсвариться зі президентом Володимиром Зеленським так само, як до того з п'ятим президентом Петром Порошенком.

Джерело: ефір каналу "Україна 24", Ліга.net

Деталі: Екс-губернатор Одеської області повідомив, що зустрічався з Зеленським "нещодавно", додавши, що той – "смілива людина", якщо запропонував йому посаду.

Негатив щодо планів його призначення віцепрем'єром із реформ політик назвав опором "тих, проти кого я піду разом із президентом ламати схеми".

Саакашвілі запевнив, що "не збирається влаштовувати шоу: вийшов із того віку"

Пряма мова: "Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах із Порошенком, потім нападав на Порошенка, і зараз за три-чотири місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я буду на нього нападати".

Інші подробиці: Саакашвілі запевнив, що не приведе з собою грузинську команду, як це було при Порошенкові. На його думку, "тут досить своїх українців, щоб вони знайшли своє місце і роль у житті", а у Верховній Раді багато "цікавих парламентарів" зараз сидить.

Нагадаємо: Питання про призначення Саакашвілі віце-прем'єром із реформ у Кабмін Дениса Шмигаля парламент може розглянути 24 квітня.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.

Теми: Саакашвілі
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