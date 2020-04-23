Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили назвал "полной чушью" предположение, что спустя какое-то время после возможного назначения в Кабмин он разругается с президентом Владимиром Зеленским так же, как до того с пятым президентом Петром Порошенко.

Источник: эфир канала "Україна 24", Лига.net

Детали: Экс-губернатор Одесской области сообщил, что встречался с Зеленским "недавно", добавив, что тот – "смелый человек", раз предложил ему должность.

Негатив относительно планов его назначения вице-премьером по реформам политик назвал сопротивлением "тех, против кого я пойду вместе с президентом ломать схемы".

Саакашвили заверил, что "не собирается устраивать шоу: вышел из этого возраста"

Прямая речь: "Они уже разгоняют тему, что Саакашвили сейчас придет и, как раньше, когда сначала был в хороших отношениях с Порошенко, потом нападал на Порошенко, и сейчас через три-четыре месяца нападет на Зеленского, будет его в чем-то обвинять. Это полная чушь. Пусть даже никто не надеется, что я буду на него нападать".

Другие подробности: Саакашвили заверил, что не приведет с собой грузинскую команду, как это было при Порошенко. По его мнению, что "тут достаточно своих украинцев, чтобы они нашли свое место и роль в жизни", а в Верховной Раде много "интересных парламентариев" сейчас сидит.

Напомним: Вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером по реформам в Кабмин Дениса Шмыгаля парламент может рассмотреть 24 апреля.

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