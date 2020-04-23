Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пояснив, що роми, яких хотіли вивезти із міста, прописані у Закарпатській області, вони уже місяць жебракували у Франківську і жили у сквері біля вокзалу.

Джерело: Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс"

Пряма мова: "Ніякої дискримінації у тому я не вбачаю, бо мова йшла про конкретних осіб, які уже більше місяця не дотримувалися карантину.

Всі напевно чули і неодноразово зверталися на 102, що деякі особи приставали до людей, вимагали кошти, були без масок, без рукавиць, більше того проживали у сквері напроти нашого вокзалу.

Поліція сама звернулася до мене, щоб ми допомогли надати транспорт для осіб ромської національності, які прописані в Іршавському та Свалявському районах Закарпатської області, щоб доставити їх додому, тому що ніякий громадський транспорт наразі не їздить.

На оперативній нараді, можливо, дещо емоційно, я тут прошу вибачення, здебільшого ми там говорили про боротьбу з коронавірусом.

Чому ми, американці, поляки дотримуємося вимог карантину, а деяким особам можна цього не робити?"

Деталі: За його словами, мова йде про 20 осіб серед яких і діти, які у Франківську приставали до людей та порушували умови карантину, зокрема, підходили впритул.

Мер Франківська додав, що його здивувало, що частина осіб повернулися додому на Закарпаття, а частина ні.

Ті роми, які залишилися у Франківську, надалі жебракують у місті.

Марцінків підкреслив, що за постановою Кабміну, не те що проживати у скверах, гуляти у скверах наразі не можна.

Мер також заступився за правоохоронців. Він пояснив, що на службу 102 надійшло багато скарг на поведінку цих людей.

Передісторія: На щотижневій нараді 21 квітня Марцінків обурився, чому роми досі в Івано-Франківську, хоча він давав доручення правоохоронцям вивезти їх з міста.

Мер доручив вирішити це питання до вівторка і порадив правоохоронцям "запакувати" ромів, якщо вони не хочуть їхати добровільно.

У відповідь на це міністр МВС Арсен Аваков заявив, що позиція Марцінківа є неприпустимою: "Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не "совок", Франківськ – не князівство".

Через висловлювання міського голови поліція відкрила кримінальне провадження за ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).

Дії Марцінківа стурбували навіть США. Посольство цієї країни заявило: "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини".