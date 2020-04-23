Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пояснил, что ромы, которых хотели вывезти из города, прописаны в Закарпатской области, они уже месяц попрошайничали в Ивано-Франковске и жили в сквере у вокзала.

Источник: Марцинкив в эфире радио "Западный полюс"

Прямая речь: "Никакой дискриминации в том я не вижу, потому что речь шла о конкретных лицах, которые уже больше месяца не придерживались карантина.

Все наверняка слышали и не раз обращались на 102, что некоторые лица приставали к людям, требовали средства, были без масок, без перчаток, более того проживали в сквере напротив нашего вокзала.

Полиция сама обратилась ко мне, чтобы мы помогли предоставить транспорт для лиц цыганской национальности, которые прописаны в Иршавском и Свалявском районах Закарпатской области, чтобы доставить их домой, потому что никакой общественный транспорт пока не ездит.

На оперативном совещании, возможно, несколько эмоционально, я здесь прошу прощения, в основном мы там говорили о борьбе с коронавирусом.

Почему мы, американцы, поляки придерживаемся требований карантина, а некоторым лицам можно этого не делать?"

Детали: По его словам, речь идет о 20 лицах среди которых и дети, которые в Ивано-Франковске приставали к людям и нарушали условия карантина, в частности, подходили вплотную.

Мэр Франковска добавил, что его удивило, что часть лиц вернулись домой на Закарпатье, а часть нет.

Те ромы, которые остались в Ивано-Франковске, в дальнейшем попрошайничают в городе.

Марцинкив подчеркнул, что по постановлению Кабмина, не то что жить в скверах, гулять в скверах пока нельзя.

Мэр также вступился за правоохранителей. Он пояснил, что на службу 102 поступило много жалоб на поведение этих людей.

Предыстория: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему цыгане до сих пор в Ивано-Франковске, хотя он давал поручение правоохранителям вывезти их из города.

Мэр поручил решить этот вопрос до вторника и посоветовал правоохранителям "запаковать" ромов.

По факту высказывания мэра полиция открыла уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

Действия Марцинкива обеспокоили даже США. Посольство этой страны заявило: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны мэра Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".