Кличко: З порушників карантину стягнули 177 тисяч гривень штрафів

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Четвер, 23 квітня 2020, 12:28

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що поліція склала уже 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції, загалом за порушення карантину з людей уже стягнули 177 тисяч гривень штрафів.

Джерело: Кличко на брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції щодо тих людей, які нехтують правилами та наражають на небезпеку інших. 

Також у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та за порушення карантинних обмежень.

Загалом за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників. З них зокрема: 179 – за перебування без масок у громадських місцях, 21 – за перебування групою більше 2 осіб. За результатами розглядів у судах, до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень".

Деталі: Кличко додав, що розуміє, що люди втомилися від карантину, але нагадав, що чим більше людей дотримуватимуться карантину, тим менше людей захворіє і відповідно, тим скоріше зможуть зняти обмеження.

За словами мера, наступний спалах хвороби може бути за тиждень – і він буде результатом відвідування храмів на Великдень, прийому гостей чи відпочинку на природі.

Кличко додав, що у Києві працює Моніторинговий центр з протидії розповсюдженню COVID-19. Наразі у групі ризику перебуває понад 40 тисяч киян, які прибули з країн із великим розповсюдженням вірусу, та які контактували з хворими.

Працівники центру телефонують цим людям та запитують про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час, надають рекомендації або необхідну психологічну допомогу.  

Що було раніше: 2 квітня мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом у столиці склали 466 адмінпротоколів про порушення правил карантину, з них 60 – щодо порушень умов обсервації, а 5-м особам уже виписали штрафи по 17 тисяч гривень.

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Передісторія:

  • За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались. Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. 
  • У столиці за добу 22 квітня підтвердили коронавірус у 70 осіб, серед яких 5 медиків, одна людина померла, загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків COVID-19.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київ Віталій Кличко коронавірус штрафи


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