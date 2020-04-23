Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко: З порушників карантину стягнули 177 тисяч гривень штрафів

Четвер, 23 квітня 2020, 12:28
Кличко: З порушників карантину стягнули 177 тисяч гривень штрафів

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що поліція склала уже 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції, загалом за порушення карантину з людей уже стягнули 177 тисяч гривень штрафів.

Джерело: Кличко на брифінгу 23 квітня

Пряма мова: "Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції щодо тих людей, які нехтують правилами та наражають на небезпеку інших. 

Також у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом та за порушення карантинних обмежень.

Загалом за цей час правоохоронці склали 951 протокол щодо порушників. З них зокрема: 179 – за перебування без масок у громадських місцях, 21 – за перебування групою більше 2 осіб. За результатами розглядів у судах, до бюджету стягнуто майже 177 тисяч гривень".

Деталі: Кличко додав, що розуміє, що люди втомилися від карантину, але нагадав, що чим більше людей дотримуватимуться карантину, тим менше людей захворіє і відповідно, тим скоріше зможуть зняти обмеження.

За словами мера, наступний спалах хвороби може бути за тиждень – і він буде результатом відвідування храмів на Великдень, прийому гостей чи відпочинку на природі.

Кличко додав, що у Києві працює Моніторинговий центр з протидії розповсюдженню COVID-19. Наразі у групі ризику перебуває понад 40 тисяч киян, які прибули з країн із великим розповсюдженням вірусу, та які контактували з хворими.

Працівники центру телефонують цим людям та запитують про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час, надають рекомендації або необхідну психологічну допомогу.  

Що було раніше: 2 квітня мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом у столиці склали 466 адмінпротоколів про порушення правил карантину, з них 60 – щодо порушень умов обсервації, а 5-м особам уже виписали штрафи по 17 тисяч гривень.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19

Передісторія:

  • За минулу добу в Україні зафіксували 578 нових випадків COVID-19, 13 людей померли, 80 осіб вилікувались. Станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. 
  • У столиці за добу 22 квітня підтвердили коронавірус у 70 осіб, серед яких 5 медиків, одна людина померла, загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків COVID-19.

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївВіталій Кличкокоронавірусштрафи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
Усі новини...
Реклама: