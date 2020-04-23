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Кличко: С нарушителей карантина взыскали 177 тысяч гривен штрафов

Четверг, 23 апреля 2020, 12:28
Кличко: С нарушителей карантина взыскали 177 тысяч гривен штрафов

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что полиция составила уже 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции, в целом за нарушение карантина с людей уже взыскали 177 тысяч гривен штрафов.

Источник: Кличко на брифинге 23 апреля

Прямая речь: "Полиция уже составила 66 протоколов за нарушение режима самоизоляции в отношении тех людей, которые пренебрегают правилами и подвергают опасности других.

Также в столице возбудили несколько уголовных производств за поставление лица в опасность заражения вирусом и за нарушение карантинных ограничений.

Всего за это время правоохранители составили 951 протокол относительно нарушителей. Из них в частности: 179 – за пребывание без масок в общественных местах, 21 – за пребывание группой более 2 человек. По результатам разбирательств в судах, в бюджет взыскали почти 177 тысяч гривен".

Детали: Кличко добавил, что понимает, что люди устали от карантина, но напомнил, что чем больше людей будут придерживаться карантина, тем меньше людей заболеет и соответственно, тем скорее смогут снять ограничения. 

По словам мэра, следующая вспышка болезни может быть через неделю – и она будет результатом посещения храмов на Пасху, приема гостей или отдыха на природе.

Кличко добавил, что в Киеве работает Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19. Сейчас в группе риска находится более 40 тысяч киевлян, которые прибыли из стран с большим распространением вируса, и которые контактировали с больными.

Работники центра звонят этим людям и спрашивают о самочувствии, о пребывании в самоизоляции, о контактах в последнее время, дают рекомендации или необходимую психологическую помощь.

Что было раньше: 2 апреля мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что всего в столице составили 466 админпротоколов о нарушении правил карантина, из них 60 – о нарушениях условий обсервации, а 5-м лицам уже выписали штрафы по 17 тысяч гривен.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Предыстория: 

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 578 новых случаев COVID-19, 13 человек умерли, 80 человек вылечились. По состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. 
  • В столице за сутки 22 апреля подтвердили коронавирус у 70 человек, среди которых 5 медиков, один человек умер, всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев COVID-19.

Ирина Балачук, УП
Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирусштрафы
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