Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Планів щодо зустрічі "нормандської четвірки" немає – Пєсков

Четвер, 23 квітня 2020, 13:18
Планів щодо зустрічі нормандської четвірки немає – Пєсков

У Кремлі заявили, що планів провести саміт "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі, в тому числі у форматі відеозв'язку, немає.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Поки ніяких начерків з цього приводу немає.

Ситуація з реалізацією мінських домовленостей в цілому і паризьких домовленостей, зокрема, як і раніше залишає бажати кращого".

Деталі: За словами Пєскова, тому "зараз якоїсь конкретики з цього приводу немає".

Що було раніше: 22 квітня "Європейська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що відеоконференція за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться 30 квітня. Зазначалося, що згоду на "нормандську зустріч" дали міністри усіх 4 країн.

Читайте також "Нові загрози для Зеленського: які ідеї просуває Кремль на переговорах по Донбасу"

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянормандський форматДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Росія
Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Тепер про збиті ракети й руйнування заявили в Брянській області
Останні новини
13:22
фотоПутіна запитують, як закінчиться війна, про наступного президента РФ та про ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": оновили функції і контент застосунку для учнів початкової школи
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
Усі новини...
Реклама: