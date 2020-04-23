Планів щодо зустрічі "нормандської четвірки" немає – Пєсков

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Четвер, 23 квітня 2020, 13:18

У Кремлі заявили, що планів провести саміт "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі, в тому числі у форматі відеозв'язку, немає.

Джерело: ТАСС з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Поки ніяких начерків з цього приводу немає.

Ситуація з реалізацією мінських домовленостей в цілому і паризьких домовленостей, зокрема, як і раніше залишає бажати кращого".

Деталі: За словами Пєскова, тому "зараз якоїсь конкретики з цього приводу немає".

Що було раніше: 22 квітня "Європейська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що відеоконференція за участі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбудеться 30 квітня. Зазначалося, що згоду на "нормандську зустріч" дали міністри усіх 4 країн.

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Теми: Росія нормандський формат Донбас


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