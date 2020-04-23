Планов по встрече "нормандской четверки" нет – Песков

В Кремле заявили, что планов провести саммит "нормандской четверки" по ситуации на Донбассе, в том числе в формате видеосвязи, нет.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Прямая речь: "Пока никаких набросков по этому поводу нет.

Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего".

Детали: По словам Пескова, поэтому "в настоящий момент какой-то конкретики на этот счет нет".

Что было раньше: 22 апреля "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоится 30 апреля. Отмечалось, что согласие на "нормандскую встречу" дали министры всех 4 стран.

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