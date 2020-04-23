НАЗК ще перевіряє переліт Єрмака з Мінська: чекають відповіді з Офісу президента

Національне агентство з попередження корупції ще продовжує перевірку дій голови Офісу президента Андрія Єрмака, який безкоштовно повертався приватним літаком з Мінська після засідання Тристоронньої контактної групи.

Джерело: глава НАЗК Олександр Новиков в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "Перевірка ще триває. Ми направили запит в компанію, яка надала цей літак, і в Офіс президента також направили".

Деталі: На нарікання, що журналісти фактично три місяці не можуть отримати зрозумілі і повні пояснення від ОП щодо ще одного гучного перельоту - візиту президента Зеленського в Оман, Новіков висловив думку, що відповідальні за це питання працівники в ОП, вибрали "не зовсім вірну позицію ".

Тобто, якби Офіс президента або прессекретар президента на першому етапі відразу повідомили суспільству, що оплата здійснювалася дружиною Зеленського і це по закону можна не декларувати, тоді б взагалі не було гучної історії у ЗМІ.

На запитання, чи є у НАЗК вже розуміння, чи був переліт Єрмака подарунком або знову ж таки, можливо, оформлений як міждержавна послуга, Новіков уточнив, що це може показати тільки перевірка.

Пряма мова: "Звичайно, ці відносини не можна трактувати як міждержавні, тому що літак був український і посадова особа - українець. Тут абсолютно інша ситуація, лише за результатами перевірки зможемо сказати, чим вона є. Зараз ми не маємо жодного документа, але запити вже відправили".

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