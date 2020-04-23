НАПК еще проверяет перелет Ермака из Минска: ждут ответа из Офиса президента

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Четверг, 23 апреля 2020, 14:23

Национальное агентство по предупреждению коррупции еще продолжает проверку действий председателя Офиса президента Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.

Источник: глава НАПК Александр Новиков  в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Проверка еще продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис президента также направили".

Детали: На сетование, что журналисты фактически три месяца не могут получить понятные и полные объяснения от ОП относительно еще одного громкого перелета – визита президента Зеленского в Оман, Новиков высказал мнение, что ответственные за этот вопрос работники в ОП, выбрали "не совсем верную позицию".

То есть, если бы Офис президента или пресс-секретарь президента на первом этапе сразу сообщили обществу, что оплата осуществлялась женой Зеленского и это по закону можно не декларировать, тогда бы вообще не было шумной истории в СМИ

На вопрос, есть ли у НАПК уже понимание, был ли перелет Ермака подарком или опять же, возможно, оформлен как межгосударственная услуга, Новиков уточнил, что это может показать только проверка.

Прямая речь: "Конечно, эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, потому что самолет был украинский и должностное лицо – украинец. Здесь совершенно другая ситуация, лишь по результатам проверки сможем сказать, чем она является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили".

Предыстория:

  • Журналисты зафиксировали прибытие Ермака из Минска частным самолетом, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук, 11 марта.
  • Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.
  • ЦПК отмечал, что в понимании закона о предотвращении коррупции, такая услуга считается подарком. А закон запрещает чиновникам получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума – то есть 2102 гривен.
  • В случае подтверждения нарушения закона, Андрею Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.

Темы: Андрей Ермак НАПК Офис президента


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