НАПК еще проверяет перелет Ермака из Минска: ждут ответа из Офиса президента
Национальное агентство по предупреждению коррупции еще продолжает проверку действий председателя Офиса президента Андрея Ермака, который бесплатно возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы.
Источник: глава НАПК Александр Новиков в интервью "РБК-Украина"
Прямая речь: "Проверка еще продолжается. Мы направили запрос в компанию, которая предоставила этот самолет, и в Офис президента также направили".
Детали: На сетование, что журналисты фактически три месяца не могут получить понятные и полные объяснения от ОП относительно еще одного громкого перелета – визита президента Зеленского в Оман, Новиков высказал мнение, что ответственные за этот вопрос работники в ОП, выбрали "не совсем верную позицию".
То есть, если бы Офис президента или пресс-секретарь президента на первом этапе сразу сообщили обществу, что оплата осуществлялась женой Зеленского и это по закону можно не декларировать, тогда бы вообще не было шумной истории в СМИ
На вопрос, есть ли у НАПК уже понимание, был ли перелет Ермака подарком или опять же, возможно, оформлен как межгосударственная услуга, Новиков уточнил, что это может показать только проверка.
Прямая речь: "Конечно, эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, потому что самолет был украинский и должностное лицо – украинец. Здесь совершенно другая ситуация, лишь по результатам проверки сможем сказать, чем она является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили".
Предыстория:
- Журналисты зафиксировали прибытие Ермака из Минска частным самолетом, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук, 11 марта.
- Сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины, тесть Пинчука Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.
- ЦПК отмечал, что в понимании закона о предотвращении коррупции, такая услуга считается подарком. А закон запрещает чиновникам получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума – то есть 2102 гривен.
- В случае подтверждения нарушения закона, Андрею Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 гривен.