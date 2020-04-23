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На Донбасі загинув військовослужбовець – Львівська ОДА

Четвер, 23 квітня 2020, 18:26
На Донбасі загинув військовослужбовець – Львівська ОДА

У Львівській обласній державній адміністрації 23 квітня повідомили про загибель на Донбасі українського військовослужбовця, проте у штабі Об’єднаних сил повідомляють лише про поранених.

Джерело: пресслужба ЛОДА, речник ООС Павло Ковальчук у коментарі "Українській правді"

Деталі: В ОДА заявили, що 23 квітня у зоні проведення Операції Об’єднаних Сил загинув Андрій Альошин, уродженець смт Славське Сколівського району. Чоловік 1987 року народження був контрактником у складі 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Тим часом у вечірньому зведенні ООС повідомили лише про трьох поранених за останню добу. Речник ООС зазначає, що вбитих з нашого боку протягом останніх двох днів не було.

Пряма мова Ковальчука: "Сьогодні та вчора у нас не було вбитих".

Що було раніше: Упродовж середи, 22 квітня, окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, але Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь і припиняли ворожу активність.

Українська правда
Теми: ООСЛьвівщинабойові дії
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