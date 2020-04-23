На Донбассе погиб военнослужащий – Львовская ОГА

Во Львовской областной государственной администрации 23 апреля сообщили о гибели на Донбассе украинского военнослужащего, однако в штабе Объединенных сил сообщают только о раненых.

Источник: пресс-служба ЛОГА, пресс-секретарь ООС Павел Ковальчук в комментарии "Украинской правде"

Детали: В ОГА заявили, что 23 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Мужчина 1987 года рождения был контрактником в составе 128 отдельного горно-штурмовой бригады.

Между тем в вечерней сводке ООС сообщили лишь о трех раненых за последние сутки. Представитель ООС отмечает, что убитых с нашей стороны в течение последних двух дней не было.

Прямая речь Ковальчука: "Сегодня и вчера у нас не было убитых".

Что было раньше: В течение среды, 22 апреля, оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако Объединенные силы открывали огонь в ответ и прекращали враждебную активность.