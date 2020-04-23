В ООС повідомили про ще одного пораненого на Донбасі

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Четвер, 23 квітня 2020, 19:17

Упродовж 23 квітня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши трьох військових Об’єднаних сил.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Внаслідок злочинних дій загарбників троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнів оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу".

Деталі: Ворожі обстріли велися по позиціях ОС поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького, Старогнатівки, Новомихайлівки, Павлополя, Мар'їнки, Оріхового та Новозванівки.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Передісторія: Раніше повідомлялося, що в четвер збройні формування Російської Федерації під час обстрілу біля Новомихайлівки поранили двох військових Об’єднаних сил.

Водночас у Львівській обласній державній адміністрації кажуть, що 23 квітня на Донбасі загинув уродженець смт Славське Сколівського району області Андрій Альошин.

Українська правда
Теми: Донбас ООС


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