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В ООС сообщили о еще одном раненом на Донбассе

Четверг, 23 апреля 2020, 19:17
В ООС сообщили о еще одном раненом на Донбассе

В течение 23 апреля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив трех военных Объединенных сил.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "В результате преступных действий захватчиков трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воины оперативно доставлены в военно-медицинского учреждения и им предоставлена надлежащая медицинская помощь".

Детали: Вражеские обстрелы велись по позициям ОС вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки, Новомихайловки, Павлополя, Марьинки, Орехово и Новозвановки.

На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Предыстория: Ранее сообщалось, что в четверг вооруженные формирования Российской Федерации при обстреле у Новомихайловки ранили двух военных Объединенных сил.

В то же время во Львовской областной государственной администрации говорят, что 23 апреля на Донбассе погиб уроженец пгт Славское Сколевского района области Андрей Алешин.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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