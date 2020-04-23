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За призначення Саакашвілі можуть голосувати в кінці місяця – Корнієнко

Четвер, 23 квітня 2020, 21:04
За призначення Саакашвілі можуть голосувати в кінці місяця – Корнієнко

Верховна Рада може голосувати за призначення екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Джерело: перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує "Укринформ"

Пряма мова Корнієнка: "Я знаю, що зараз йдуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному (позачергового засідання ВР - ред.) немає, і у нас є в принципі сумніви, чи буде він доданий Президентом. Тобто, можливо, мова йде про саме голосуванні з цього кадрового питання десь на наступному тижні - у вівторок, середу ".

Деталі: За його словами, у членів фракції "Слуга народу" різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.

При цьому сам Корнієнко схиляється до того, щоб підтримувати кандидатуру Міхеїла Саакашвілі, але остаточно визначиться після участі Саакашвілі в засіданні фракції "Слуга народу". Він також розраховує, що в п'ятницю на засіданні фракції Міхеїла Саакашвілі депутатам представить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Передісторія:

  • У липні 2017 року Петро Порошенко позбавив колишнього президента Грузії та колишнього керівника Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі українського громадянства, після чого його видворили до Польщі.
  • У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України.
  • 22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився.

Теми: СаакашвіліСлуга народу
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