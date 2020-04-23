За призначення Саакашвілі можуть голосувати в кінці місяця – Корнієнко

Верховна Рада може голосувати за призначення екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віце-прем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Джерело: перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", якого цитує "Укринформ"

Пряма мова Корнієнка: "Я знаю, що зараз йдуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному (позачергового засідання ВР - ред.) немає, і у нас є в принципі сумніви, чи буде він доданий Президентом. Тобто, можливо, мова йде про саме голосуванні з цього кадрового питання десь на наступному тижні - у вівторок, середу ".

Деталі: За його словами, у членів фракції "Слуга народу" різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.

При цьому сам Корнієнко схиляється до того, щоб підтримувати кандидатуру Міхеїла Саакашвілі, але остаточно визначиться після участі Саакашвілі в засіданні фракції "Слуга народу". Він також розраховує, що в п'ятницю на засіданні фракції Міхеїла Саакашвілі депутатам представить прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Передісторія: