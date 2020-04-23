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За назначение Саакашвили могут голосовать в конце месяца – Корниенко

Четверг, 23 апреля 2020, 21:04
За назначение Саакашвили могут голосовать в конце месяца – Корниенко

Верховная Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Источник: первый заместитель председателя фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в эфире телеканала "Украина 24", которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Корниенко: "Я знаю, что сейчас идут разговоры, встречи даже будут у господина Саакашвили с другими фракциями. На завтра этого вопроса в повестке дня (внеочередного заседания ВР - ред.) нет, и у нас есть в принципе сомнения, будет ли он добавлен Президентом. То есть, возможно, речь идет о самом голосовании по этому кадровому вопросу где-то на следующей неделе - во вторник, среду".

Детали: По его словам, у членов фракции "Слуга народа" разные настроения относительно возможного назначения Саакашвили.

При этом сам Корниенко склоняется к тому, чтобы поддерживать кандидатуру Михеила Саакашвили, но окончательно определяться после участия Саакашвили в заседании фракции "Слуга народа". Он также рассчитывает, что в пятницу на заседании фракции Михеила Саакашвили депутатам представит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвилигражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должностьвице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиСлуга народа
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