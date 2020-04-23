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Саакашвілі сказав, як ладнатиме з Аваковим після сварки зі склянкою

Четвер, 23 квітня 2020, 23:48
Саакашвілі сказав, як ладнатиме з Аваковим після сварки зі склянкою

Колишній президент Грузії і глава Одеської області Міхеіл Саакашвілі каже, що не збирається ні з ким конфліктувати в Кабміні, якщо його призначать віце-прем'єром.

Джерело: інтерв'ю Саакашвілі для НВ

Деталі: Журналіст нагадав Саакашвілі про його перепалку з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і запитав, як той буде працювати з главою МВС в одному уряді.

Пряма мова Саакашвілі: "Міністр МВС - це номенклатура президента. Віце-прем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС у своїй роботі. Це зовсім різні напрямки. Та й зараз дуже складна ситуація, конфлікти можуть тільки її погіршити. Я збираюся працювати, а не конфліктувати...

Зараз, коли на Україну насувається щось недобре і ми не знаємо, з якими наслідками країна вийде після коронавирусу, для конфліктів точно не час".

Передісторія: У грудні 2015 року, між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і тоді ще главою Одеської облдержадміністрації Міхеілом Саакашвілі трапилася перепалка на засіданні Нацради реформ.

Під час сварки Аваков перейшов на крик зі словами "Забирайся з моєї країни" і кинув склянкою з водою в Саакашвілі.

22 квітня 2020 року стало відомо, що Зеленський запропонував Саакашвілі посаду віцепрем'єра з реформ – і Саакашвілі погодився. Кандидатуру має підтримати Верховна Рада.

Теми: СаакашвіліАваков
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