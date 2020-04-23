Саакашвили сказал, как будет ладить с Аваковым после ссоры со стаканом

2377 просмотров
Четверг, 23 апреля 2020, 23:48

Бывший президент Грузии и глава Одесской области Михеил Саакашвили говорит, что не собирается ни с кем конфликтовать в Кабмине, если его назначат вице-премьером.

Источник: интервью Саакашвили для НВ

Детали: Журналист напомнил Саакашвили о его перепалке с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и спросил, как тот будет работать с главой МВД в одном правительстве.

Прямая речь Саакашвили: "Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать…

Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время".

Предыстория: В декабре 2015 года между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогда еще главой Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили случилась перепалка на заседании Нацсовета реформ.

Во время ссоры Аваков перешел на крик со словами "Убирайся из моей страны" и бросил стаканом с водой в Саакашвили.

22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился. Тепер его кандидатуру должна поддержать Верхованя Рада.

Темы: Саакашвили Аваков


powered by lun.ua
Материалы по теме
За назначение Саакашвили могут голосовать в конце месяца – Корниенко 23 апреля 2020, 21:04
Саакашвили уже встречается со "Слугами народа": пробует очаровать 23 апреля 2020, 17:20
Назначение Михо – ловушка для Зеленского 23 апреля 2020, 16:45
Все новости
Главные новости
"Антиколомойский" закон: Представителей МВФ пригласили в Раду
Новости 23 апреля: костюмы врачам, 26,6 тысяч больных
В Житомирской области сообщают о новом пожаре "угрожающих масштабов"
САП не увидела коррупции в действиях брата Ермака и передала дело полиции
Все новости
улыбнитесь!

8 смешных фото, которые поймут только родители

Фото

Растения, которые спасла забота

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!