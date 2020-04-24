З Італії повернулися українські лікарі – здорові і проходять обсервацію  

23 квітня двадцять українських медиків повернулися з Італії, де допомагали рятувати італійців, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, і переймали досвід.

Джерело: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Вчора 20 наших медичних працівників повернулися з Італії. Наразі вони проходять обсервацію в одному з санаторіїв під Києвом. Усі вони повернулися, усі вони здорові – це головне…

Вони боролися за життя та здоров’я італійців у двох містах. Той досвід, який вони привезли і який вони на широкий загал зможуть розповісти після виходу з обсервації, дуже дороги для нас. Ми вже мали змогу з ними поспілкуватися засобами телефонного зв’язку".

Деталі: За словами Степанова, цікавими для України є італійські підходи до лікування, поводження з хворими різного ступеню тяжкості, організація маршрутів медиків, заходи карантину в Італії.

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