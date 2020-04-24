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Из Италии вернулись украинские врачи – здоровы и проходят обсервацию

Пятница, 24 апреля 2020, 10:25
Из Италии вернулись украинские врачи – здоровы и проходят обсервацию
Yevguen Perelygin

23 апреля двадцать украинских медиков вернулись из Италии, где помогали спасать итальянцев, больных коронавирусной болезнью COVID-19 и перенимали опыт.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Вчера 20 наших медицинских работников вернулись из Италии. Сейчас они проходят обсервацию в одном из санаториев под Киевом. Все они вернулись, все они здоровы – это главное...

Они боролись за жизни и здоровье итальянцев в двух городах. Тот опыт, который они привезли и который широкой общественности они смогут рассказать после выхода из обсервации, очень дорог для нас. Мы уже имели возможность с ними пообщаться средствами телефонной связи".

Детали: По словам Степанова, интересны для Украины итальянские подходы к лечению, обращение с больными разной степени тяжести, организация маршрутов медиков, меры карантина в Италии.

Предыстория:

  • 4 апреля 20 медиков от МВД и Минздрава улетели помогать итальянским врачам на две недели. Группа украинских врачей работала в провинции Марке, где наибольшее количество больных и умерших от коронавируса.
  • Командировку украинских медиков продлили – планировалось, что они вернутся 25 апреля.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусМинздравИталияздоровье
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