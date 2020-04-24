У Чорнобильській зоні затримали двох любителів екстриму

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:20

Прикордонників та поліцейські затримали в зоні відчуження двох осіб, які незаконно проникли на відселену територію.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловіків затримали надвечір 23 квітня. Один із них житель столиці, а інший – Херсонської області. Попередньо змовившись, вони приїхали до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

 

Наразі на сталкерів склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Незаконним туристам загрожує покарання у вигляді штрафу.

Українська правда
Теми: Чорнобиль


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