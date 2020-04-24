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У Чорнобильській зоні затримали двох любителів екстриму

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:20
У Чорнобильській зоні затримали двох любителів екстриму

Прикордонників та поліцейські затримали в зоні відчуження двох осіб, які незаконно проникли на відселену територію.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловіків затримали надвечір 23 квітня. Один із них житель столиці, а інший – Херсонської області. Попередньо змовившись, вони приїхали до Чорнобильської зони з метою екстремального туризму та відпочинку.

 

Наразі на сталкерів склали адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Незаконним туристам загрожує покарання у вигляді штрафу.

Нагадаємо: Правоохоронці хочуть посилити відповідальність за "сталкерство" у Чорнобильскій зоні відчуження.

Це питання особливого гостро постало після останніх наймасштабніших пожеж і спричинених ними збитків. Адже нині розмір штрафу суто символічний - 310 гривень.

Нацгвардія і вдень і вночі проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Зазначалося, що під час моніторингу нацгвардійці виявляють не тільки паліїв, а й інших правопорушників на кшталт сталкерів та дігерів.

Українська правда
Теми: Чорнобиль
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