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В Чернобыльской зоне поймали двух любителей экстрима

Пятница, 24 апреля 2020, 13:20
В Чернобыльской зоне поймали двух любителей экстрима

Пограничники и полицейские задержали в зоне отчуждения двух человек, которые незаконно проникли на отселенну. территорию.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Мужчин задержали вечером 23 апреля. Один из них житель столицы, а другой - Херсонской области. Предварительно сговорившись, они приехали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

 

Сейчас на сталкеров составили административные протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".

Незаконным туристам грозит наказание в виде штрафа.

Напомним: Правоохранители хотят усилить ответственность за "сталкерство" в Чернобыльской зоне отчуждения.

Этот вопрос особенно остро встал после последних масштабных пожаров и вызванных ими убытков. Ведь сейчас размер штрафа чисто символический - 310 гривен.

Нацгвардия и днем и ночью проводит антидиверсионную операцию из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Отмечалось, что во время мониторинга нацгвардейцы обнаруживают не только поджигателей, но и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров.

Украинская правда
Темы: Чернобыль
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