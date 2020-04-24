В Чернобыльской зоне поймали двух любителей экстрима
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Пятница, 24 апреля 2020, 13:20
Пограничники и полицейские задержали в зоне отчуждения двух человек, которые незаконно проникли на отселенну. территорию.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: Мужчин задержали вечером 23 апреля. Один из них житель столицы, а другой - Херсонской области. Предварительно сговорившись, они приехали в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
Сейчас на сталкеров составили административные протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Незаконным туристам грозит наказание в виде штрафа.
Украинская правда
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