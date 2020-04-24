У Вишневому уже понад 100 хворих на COVID-19
У місті Вишневому на Київщині, де у гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу, СOVID-19 підтвердили у 101 особи.
Джерело: пост Київської обласної державної адміністрації у Facebook
Дослівно: "За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 24 квітня офіційно підтверджено 505 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 54 нових випадки коронавірусної хвороби".
Деталі: Найбільше хворих у Києво-Святошинському районі – 188. Зокрема уже 101 хворий у місті Вишневому.
Серед усіх хворих на Київщині 44 – діти. 38 осіб за час пандемії подолали коронавірус, 12 людей – померли.
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Передісторія:
- 21 квітня стало відомо про спалах хвороби в одному з приватних гуртожитків міста Вишневе на Київщині – спочатку було відомо про 37 хворих та 2-х померлих.
- 22 квітня військові Національної гвардії спільно з підрозділами Національної поліції очепили гуртожиток.
- Станом на 23 квітня у гуртожитку Вишневого 78 з 224 осіб захворіли на COVID-19.