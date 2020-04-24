У Вишневому уже понад 100 хворих на COVID-19

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:49
Фото Укрінформу

У місті Вишневому на Київщині, де у гуртожитку зафіксували спалах коронавірусу, СOVID-19 підтвердили у 101 особи.

Джерело: пост Київської обласної державної адміністрації у Facebook

Дослівно: "За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10:00 24 квітня офіційно підтверджено 505 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 54 нових випадки коронавірусної хвороби".

Деталі: Найбільше хворих у Києво-Святошинському районі – 188. Зокрема уже 101 хворий у місті Вишневому.

Серед усіх хворих на Київщині 44 – діти. 38 осіб за час пандемії подолали коронавірус, 12 людей – померли.

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Передісторія: 

  • 21 квітня стало відомо про спалах хвороби в одному з приватних гуртожитків міста Вишневе на Київщині – спочатку було відомо про 37 хворих та 2-х померлих. 
  • 22 квітня військові Національної гвардії спільно з підрозділами Національної поліції очепили гуртожиток.
  • Станом на 23 квітня у гуртожитку Вишневого 78 з 224 осіб захворіли на COVID-19.

Українська правда
Теми: Київська область коронавірус


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