В Вишневом уже более 100 больных COVID-19
В городе Вишневом в Киевской области, где в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса, СOVID-19 подтвердили у 101 человека.
Источник: пост Киевской областной государственной администрации в Facebook
Дословно: "По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 24 апреля официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 54 новых случая коронавирусной болезни".
Детали: Больше всего больных в Киево-Святошинском районе – 188. В частности, уже 101 больной в городе Вишневом.
Среди всех больных в Киевской области 44 – дети. 38 человек за время пандемии преодолели коронавирус, 12 человек – умерли.
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Предыстория:
- 21 апреля стало известно о вспышке болезни в одном из частных общежитий города Вишневое Киевской области – сначала было известно о 37 больных и 2-х умерших.
- 22 апреля военные Национальной гвардии совместно с подразделениями Национальной полиции оцепили общежитие.
- По состоянию на 23 апреля в общежитии Вишневого 78 из 224 человек заболели COVID-19.