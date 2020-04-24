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В Вишневом уже более 100 больных COVID-19

Пятница, 24 апреля 2020, 13:49
В Вишневом уже более 100 больных COVID-19
Фото Укринформа

В городе Вишневом в Киевской области, где в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса, СOVID-19 подтвердили у 101 человека.

Источник: пост Киевской областной государственной администрации в Facebook

Дословно: "По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 24 апреля официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 54 новых случая коронавирусной болезни".

Детали: Больше всего больных в Киево-Святошинском районе – 188. В частности, уже 101 больной в городе Вишневом.

Среди всех больных в Киевской области 44 – дети. 38 человек за время пандемии преодолели коронавирус, 12 человек – умерли.

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Предыстория:

  • 21 апреля стало известно о вспышке болезни в одном из частных общежитий города Вишневое Киевской области – сначала было известно о 37 больных и 2-х умерших.
  • 22 апреля военные Национальной гвардии совместно с подразделениями Национальной полиции оцепили общежитие.
  • По состоянию на 23 апреля в общежитии Вишневого 78 из 224 человек заболели COVID-19.

Украинская правда

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Темы: Киевская областькоронавирус
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