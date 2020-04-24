В Вишневом уже более 100 больных COVID-19

В городе Вишневом в Киевской области, где в общежитии зафиксировали вспышку коронавируса, СOVID-19 подтвердили у 101 человека.

Источник: пост Киевской областной государственной администрации в Facebook

Дословно: "По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 24 апреля официально подтверждено 505 случаев заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 54 новых случая коронавирусной болезни".

Детали: Больше всего больных в Киево-Святошинском районе – 188. В частности, уже 101 больной в городе Вишневом.

Среди всех больных в Киевской области 44 – дети. 38 человек за время пандемии преодолели коронавирус, 12 человек – умерли.

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