На Луганщині поранили бійця
Український боєць отримав поранення в результаті ворожого обстрілу у Луганській області.
Джерело: пресцентр Об’єднаних сил
Дослівно: "24 квітня на Луганщині збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення".
Деталі: Постраждалого доставили до лікарні.
Відзначається, що вогнем у відповідь українські захисники подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.
Що було раніше: 24 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил біля населеного пункту Лебединське на Донеччині і поранили українського військового.