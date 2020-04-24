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На Луганщині поранили бійця

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:30
На Луганщині поранили бійця

Український боєць отримав поранення в результаті ворожого обстрілу у Луганській області.

Джерело: пресцентр Об’єднаних сил

Дослівно: "24 квітня на Луганщині збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення".

Деталі: Постраждалого доставили до лікарні.

Відзначається, що вогнем у відповідь українські захисники подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.  

Що було раніше: 24 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил біля населеного пункту Лебединське на Донеччині і поранили  українського військового. 

 

Українська правда

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Теми: ОРДЛООб'єднані сили на Донбасівійна
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