На Луганщині поранили бійця

Український боєць отримав поранення в результаті ворожого обстрілу у Луганській області.

Джерело: пресцентр Об’єднаних сил

Дослівно: "24 квітня на Луганщині збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення".

Деталі: Постраждалого доставили до лікарні.

Відзначається, що вогнем у відповідь українські захисники подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

Що було раніше: 24 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил біля населеного пункту Лебединське на Донеччині і поранили українського військового.