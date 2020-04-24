На Луганщине ранили бойца
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Пятница, 24 апреля 2020, 15:30
Украинский боец получил ранение в результате вражеского обстрела в Луганской области.
Источник: пресс-центр Объединенных сил
Дословно: "24 апреля на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеского пулеметного огня один украинский военнослужащий получил ранение".
Детали: Пострадавшего доставили в больницу.
Отмечается, что ответным огнем украинские защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
Что было раньше: 24 апреля российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил у населенного пункта Лебединское Донецкой области и ранили украинского военного.
Украинская правда
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