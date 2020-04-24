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У Зеленського кажуть, що новий електронний додаток допоможе вертати українців з-за кордону

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:41
У Зеленського кажуть, що новий електронний додаток допоможе вертати українців з-за кордону

Українці, які повертаються додому з-за кордону, повинні будуть пройти самоізоляцію з використанням мобільного додатку "Дій вдома", який був нещодавно запущений.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Про це йшлося на традиційній нараді з питань запобігання поширенню епідемії COVID-19 під головуванням Володимира Зеленського.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, лише 10-15% осіб, які подорожують за кордон, не мають смартфонів,. Ці люди проходитимуть обсервацію в класичному форматі – тобто проживатимуть у підготовлених державою приміщеннях. Додаток "Дій вдома" дасть змогу відбувати два тижні самоізоляції вдома.

У громадян, які повертаються в Україну, перевірятимуть наявність встановленого додатку у смартфоні.

Пряма мова Зеленського: "Завдяки застосунку "Дій вдома" ми полегшимо процес ізоляції для українців. Нашим поліцейським та лікарям теж буде легше контролювати людей, які приїхали з-за кордону. Ми розуміємо, що людям комфортніше перебувати вдома, ніж в обсервації. І це яскравий приклад того, як "Держава у смартфоні" осучаснює Україну".

Деталі: На думку влади, новація також допоможе розробити безпечний план перевезення осіб, які опинилися за кордоном у скрутному становищі.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, наявність застосунку "Дій вдома" може допомогти поступово організовувати рейси з привезенням людей, які опинилися у складній ситуації за кордоном.

Що передувало: Кабінет міністрів зобов'язав Міністерство цифрової трансформації в термін до 5 квітня 2020 року розробити і впровадити електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання самоізоляції і / або обсервації особами, які потребують зазначених протиепідемічних заходів.

7 квітня Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск мобільної програми "Дій вдома".

Знати більше: Селфі за 15 хвилин: уряд визначив, як діятиме електронний контроль за карантином

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусОфіс президента
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