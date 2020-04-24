У Зеленского говорят, что новое приложение поможет возвращать украинцев из-за рубежа

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Пятница, 24 апреля 2020, 15:41

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома", который был недавно запущен.

Источник: Офис президента

Детали: Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Владимира Зеленского.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, только 10-15% украинцев, путешествующих за границу, не имеют смартфонов . Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дій вдома" позволит отбывать две недели самоизоляции дома.

У граждан, которые возвращаются в Украину, будут проверять наличие установленного приложения в смартфоне.

Прямая речь Зеленского: "Благодаря приложению "Дій вдома" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину".

Детали: По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, наличие приложения "Дій вдома" может помочь постепенно организовывать рейсы из-за граиницы , чтобы возвращать людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом.

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Офис президента


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