У Зеленского говорят, что новое приложение поможет возвращать украинцев из-за рубежа

Украинцы, которые возвращаются домой из-за границы, должны будут пройти самоизоляцию с использованием мобильного приложения "Дій вдома", который был недавно запущен.

Источник: Офис президента

Детали: Об этом шла речь на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19 под председательством Владимира Зеленского.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, только 10-15% украинцев, путешествующих за границу, не имеют смартфонов . Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дій вдома" позволит отбывать две недели самоизоляции дома.

У граждан, которые возвращаются в Украину, будут проверять наличие установленного приложения в смартфоне.

Прямая речь Зеленского: "Благодаря приложению "Дій вдома" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. И это яркий пример того, как "Государство в смартфоне" осовременивает Украину".

Детали: По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, наличие приложения "Дій вдома" может помочь постепенно организовывать рейсы из-за граиницы , чтобы возвращать людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом.

Что предшествовало: Кабинет министров обязал Министерство цифровой трансформации в срок до 5 апреля 2020 гола разработать и внедрить электронный сервис для проведения мониторинга соблюдения самоизоляции и/или обсервации лицами, нуждающимися в указанных противоэпидемических мерах.

7 апреля Министерство цифровой трансформации сообщило о запуске мобильного приложения "Дій вдома".

Знать больше: Селфи за 15 минут: Кабмин определил, как будет действовать электронный контроль за карантином