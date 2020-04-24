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Первую партию ПЦР-тестов украинского производства отправили регионам

Пятница, 24 апреля 2020, 16:58
Первую партию ПЦР-тестов украинского производства отправили регионам

Первую партию ПЦР-тестов украинского производства объемом в 200 тысяч единиц отправили областям.

Источник: Офис президента, секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко

Прямая речь: "Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию - это 200 000 тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториях, которые проводят ПЦР-тестирование".

Детали: По словам Тимошенко, на следующей неделе ожидается еще почти 400 тысяч таких тестов.

Также он рассказал, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей, МВД, ГПСУ, Вооруженных сил. Речь идет о более 360 тысячах респираторов, более 100 тыс. костюмов биозащиты, а также 800 тыс. реагентов для проведения ПЦР-тестов.

Тимошенко отметил, что этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели.

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Тестировать, чтобы выжить. Что не так в Украине с тестированием на коронавирус

Предыстория:

  • 25 марта Тимошенко заявлял, что уже началось производство отечественных тестов для проведения полимеразной цепной реакции, которые поступят в медучреждения примерно через 10 дней.
  • А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что производители тест-систем для выявления коронавируса в ближайшее время выйдут на серийное производство.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019Украина
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