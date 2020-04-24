У головному храмі Збройних сил Росії будуть мозаїки Путіна і Сталіна

У головному храмі Збройних сил Росії будуть мозаїчні зображення президента РФ Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і глави СРСР Йосипа Сталіна.

Джерело: РБК, МБХ медиа

Деталі: На стінах головного храму Збройних сил Росії з'являться мозаїчні зображення Володимира Путіна, Сергія Шойгу і Йосипа Сталіна.

Зображення на стінах храмів історичних подій та історичних особистостей є традицією, заявив настоятель головного храму Збройних сил Росії єпископ Клинский Стефан.

Зокрема портрети Путіна і Шойгу з'являться в композиції "Безкровне приєднання Криму в 2014 році".

Так, Володимир Путін і Сергій Шойгу зображені на одній мозаїці з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, головою Держдуми В'ячеславом Володіним, секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, директором ФСБ Олександром Бортникова і начальником генштабу ВС Валерієм Герасимовим.

За словами голови художньої ради з будівництва храму протоієрея Леоніда Калініна, з Путіним і Шойгу їх поява на мозаїці не погоджувалася.

Сталін з'явиться в композиції "Парад Перемоги".

Що було раніше: Як стало відомо, в головному храмі Збройних сил Росії з'явилися зображення серпа і молота на вітражах.

Також повідомлялось, що в оформленні комплексу головного храму Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці будуть використані фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда президента України Володимира Зеленського разом з ним самим.