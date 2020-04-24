Януковича викликали до ДБР

Державне бюро розслідувань викликало президента-втікача Віктора Януковича для проведення слідчих дій у четвер, 30 квітня.

Джерело: повістка про виклик на сайті ДБР

Дослівно: "Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., який відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 30 квітня 2020 року до… головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій".

Деталі: Януковича викликали в рамках кримінального провадження №62019000000000046, за адресою ДБР: Київ, вул.Симона Петлюри 15, кабінет №513.

"Слово і діло" пише, що провадження під цим номером відкрито щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Замана обіймав посаду керівника Генерального Штабу Збройних Сил з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Янукович звільнив Заману, за неофіційною інформацією, через те, що той відмовився дати наказ на висунення на Київ десантної дивізії з Дніпропетровська.

Замана свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Він говорив, що перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити у січні 2014 року. Замана стверджував, що розмовляв з цього приводу з Олександром Турчиновим, але тогочасне керівництво нібито вирішило не відповідати на агресію. Турчинов назвав ці свідчення брехнею.

25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.

Йому закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.

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