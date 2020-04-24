Януковича викликали до ДБР

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П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:18

Державне бюро розслідувань викликало президента-втікача Віктора Януковича для проведення слідчих дій у четвер, 30 квітня.

Джерело: повістка про виклик на сайті ДБР

Дослівно: "Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., який відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 30 квітня 2020 року до… головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій".

Деталі: Януковича викликали в рамках кримінального провадження №62019000000000046, за адресою ДБР: Київ, вул.Симона Петлюри 15, кабінет №513.

Українська правда
Теми: Янукович ДБР Україна Майдан


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