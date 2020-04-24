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Януковича вызвали в ГБР

Пятница, 24 апреля 2020, 17:18
Януковича вызвали в ГБР

Государственное бюро расследований вызвало беглого президента Виктора Януковича для проведения следственных действий в четверг, 30 апреля.

Источник: повестка о вызове на сайте ГБР

Дословно: "Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., который в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины вызывается на 10 ч. 00 мин. 30 апреля 2020 к... главному следственного управления Государственного бюро расследований Бересту А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий".

Детали: Януковича вызвали в рамках уголовного производства №62019000000000046, по адресу ГБР: Киев, вул.Симона Петлюры 15, кабинет №513.

"Слово і діло" пишет, что производство под этим номером открыто в отношении бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимир Заманы, которого подозревают в государственной измене.

Замана занимал должность руководителя Генерального Штаба Вооруженных Сил с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Янукович уволил Заману, по неофициальной информации, из-за того, что тот отказался дать приказ на выдвижение на Киев десантной дивизии из Днепропетровска.

Замана свидетельствовал по делу о государственной измене Виктора Януковича. Он говорил, что первые сообщения об обострении ситуации в Крыму начали поступать в январе 2014 года. Замана утверждал, что разговаривал по этому поводу с Александром Турчиновым, но тогдашнее руководство якобы решило не отвечать на агрессию.

Турчинов назвал эти показания ложью.

25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. Суд арестовал экс-чиновника.

Ему частности вменяют уменьшение личного состава боеспособных военнослужащих и расформирование воинских частей. Его действия якобы лишили государство противовоздушной обороны.

Предыстория:

  • Бывший президент Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.
  • Янукович скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – он просил ввести войска в Украину.
  • 4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковичазвания президента.
  • В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
  • В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.

Украинская правда

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Темы: ЯнуковичГБРУкраинаМайдан
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