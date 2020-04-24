Вербовщиком шпиона из СБУ Шайтанова оказался фигурант дела MH17 – Bellingcat

Полковник ФСБ Игорь Егоров, который вербовал генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, оказался "Эльбрусом" из дела о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге".

Источник: совместное расследование Bellingcat, The Insider и Der Spiegel

Детали: 14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его обвиняют в том, что он еще до начала войны был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым во время одного из своих визитов в Россию. По информации СБУ, Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Журналисты-расследователи выяснили, что Егоров также известен под позывным "Эльбрус" и в начале войны на Донбассе был одним из ключевых российских силовиков, направленных туда для координации военных действий.

Как удалось узнать, Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служит в спецподразделении "Вымпел" ФСБ.

В 2014 году он участвовал в операции по аннексии Крыма (и получил медаль "За возвращение Крыма"), после чего был командирован Кремлем на оккупированные территории Донбасса для координации боевых действий.

В начале июля 2014 года Кремль решил отправить на оккупированные территории Украины нескольких опытных военных для централизации контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов между разными группировками боевиков. Было создано два штаб: один в Краснодоне, которым руководили генерал-майор Николай Ткачев (позывной "Дельфин") и высокопоставленный офицер ГРУ Владимир Иванников ("Орион"), а другой в Луганске, возглавляемый военным с позывным "Эльбрус".

Совместная расследовательская группа (JIT), занимающаяся расследованием дела о сбитом "Боинге", включила "Эльбруса" в число фигурантов дела как представителя российского военного командования, назначенного Москвой и прибывшего в зону боевых действий ровно в те дни, когда туда был доставлен и "Бук", из которого был сбит "Боинг".

Предыстория: 14 апреля украинские правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

По материалам дела, Шайтанов находился в агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым, который является сотрудником подразделения ФСБ, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.