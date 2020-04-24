Міністр фінансів назвав тимчасову заміну Нефьодову та Верланову

Обов’язки голови Митниці тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Податкової - Михайло Тітарчук.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: Міністр назвав це першим кроком до очищення фіскальних органів держави.

Виконання обов’язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови Податкової – на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств.

Пряма мова Марченка: "Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я на цьому неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці та Податкової.

Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти".

Нагадаємо: