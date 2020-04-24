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Міністр фінансів назвав тимчасову заміну Нефьодову та Верланову

П'ятниця, 24 квітня 2020, 22:23
Міністр фінансів назвав тимчасову заміну Нефьодову та Верланову

Обов’язки голови Митниці тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Податкової - Михайло Тітарчук.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко, якого цитує "Урядовий портал"

Деталі: Міністр назвав це першим кроком до очищення фіскальних органів держави.

Виконання обов’язків голови Митниці тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови Податкової – на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС. Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств.

Пряма мова Марченка: "Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я на цьому неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці та Податкової.

Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти".

Нагадаємо:

  • Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.
  • Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.
  • 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Українська правда

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Теми: митницяПодаткова службаКабінет міністрівМінфін
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