Министр финансов назвал временную замену Нефедову и Верланову

Обязанности главы Таможни временно будет исполнять Игорь Муратов, а главы Налоговой - Михаил Титарчук.

Источник: министр финансов Сергей Марченко, которого цитирует "Правительственный портал"

Детали: Министр назвал это первым шагом к очищению фискальных органов государства.

Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые руководители этих двух ведомств.

Прямая речь Марченко: "Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой.

Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти".

Напомним: