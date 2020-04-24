Министр финансов назвал временную замену Нефедову и Верланову

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Пятница, 24 апреля 2020, 22:23

Министр финансов Сергей Марченко на внеочередном заседании правительства сделал представление на увольнение руководителей Налоговой и Таможни. Это решение поддержали все члены Кабмина единогласно.

Источник: "Правительственный портал"

Детали: Министр назвал это первым шагом к очищению фискальных органов государства.

Исполнение обязанностей председателя Таможни временно возложены на руководителя одного из департаментов ДМС Игоря Муратова, а исполнение обязанностей председателя Налоговой - на Михаила Титарчука, заместителя председателя ГНС. В ближайшие дни будут назначены новые руководители этих двух ведомств.

Прямая речь Марченко: "Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд относительно деятельности Таможни и Налоговой.

Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывания на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны уйти".

Напомним:

  • В конце 2018 года Кабинет министров Украины разделил Государственную фискальную службу на налоговую и таможенную службы и сообщил о намерении провести конкурс на руководителей новых ведомств.
  • Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.
  • 24 апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Украинская правда
Темы: таможня Налоговая служба Кабинет министров Минфин


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