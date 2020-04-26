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На Херсонщине 200 человек перекрыли мост из-за закрытия рынков

Воскресенье, 26 апреля 2020, 14:44
На Херсонщине 200 человек перекрыли мост из-за закрытия рынков
фото с сайта Укринформа

В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.

Источник: начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии Укринформу

Прямая речь: "На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию".

Детали: Как рассказала начальница отдела коммуникации, участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.

 
Фото с сайта Укринформа

Прямая речь: "Пока что участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. Сейчас сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушении требований карантина".

 

Детали: Накануне полиция предупредила о том, что 26 апреля на Херсонский автомобильный мост собираются прийти жители Алешковского и Голопристанского районов, где зафиксировано больше всего больных коронавирусом, для участия в митинге с требованием открытия рынков.

Сейчас в Херсонской области работает один рынок – крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный".

Что предшествовало: 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

13 апреля главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Ляшко объяснил, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить работу рынков вызвано несоблюдением противоэпидемических условий.

Украинская правда

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Темы: Херсонская областьакциикарантинторговля
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