На Херсонщине 200 человек перекрыли мост из-за закрытия рынков

В Херсонской области сельхозпроизводители устроили акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона, перекрыв движение на дороге.

Источник: начальница отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь в комментарии Укринформу

Прямая речь: "На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, потому что им некуда сбывать сельхозпродукцию".

Детали: Как рассказала начальница отдела коммуникации, участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60-70 сотрудников полиции. По словам Пшонь, правоохранители разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по ее словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.

Фото с сайта Укринформа

Прямая речь: "Пока что участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. Сейчас сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушении требований карантина".

Детали: Накануне полиция предупредила о том, что 26 апреля на Херсонский автомобильный мост собираются прийти жители Алешковского и Голопристанского районов, где зафиксировано больше всего больных коронавирусом, для участия в митинге с требованием открытия рынков.

Сейчас в Херсонской области работает один рынок – крупнейший на юге Украины оптовый овощной рынок в Великих Копанях "Нежданный".