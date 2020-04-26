Коронавірус у Москві: за добу майже 3 тисячі хворих, 38 смертей

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Неділя, 26 квітня 2020, 15:24

За останню добу в Росії підтверджено 6361 випадок коронавірусу, з них 2971 – у Москві.

Джерело: оперативний штаб по боротьбі з вірусом в РФ

Деталі: За добу в РФ зареєстровано 66 летальних випадків від COVID-19, в тому числі в Москві – 38.

Видужало за добу в Росії 517 осіб, з них 128 у Москві.

Всього в країні зареєстровано 80 949 хворих на коронавірусну хворобу. За весь період померло 747 осіб, видужало – 6767.

Що передувало: 24 квітня у Росії померло рекордне число пацієнтів з коронавірусом – також 66.

За добу 24 квітня в Росії було підтверджено 5 966 ​​випадків COVID-19, з них 2612 – у Москві.

Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда


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