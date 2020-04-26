Коронавирус в Москве: за сутки почти 3 тысячи больных, 38 смертей

За последние сутки в России подтвержден 6361 случай коронавируса, из них 2971 – в Москве.

Источник: оперативный штаб по борьбе с вирусом в РФ

Детали: За сутки в РФ зарегистрировано 66 летальных случаев от COVID-19, в том числе в Москве – 38.

Выздоровело за сутки в России 517 человек, из них 128 в Москве.

Всего в стране зарегистрировано 80 949 заболевших коронавирусной болезнью. За весь период скончалось 747 человек, выздоровело – 6767 человек.

Что предшествовало: 24 апреля в РФ умерло рекордное число пациентов с коронавирусом – тоже 66.

За сутки 24 апреля в России были подтверждены 5 966 случаев COVID-19, из них 2612 – в Москве.

По состоянию на 9 утра 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

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