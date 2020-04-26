Коронавірус у Почаєві: епідемія не вщухає, карантин максимально посилять

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Неділя, 26 квітня 2020, 22:40

У Кременецькому районі Тернопільщини, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, в зв'язку з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 суттєво посилюють обмежувальні заходи.

Джерело: заява в.о. голови Кременецької районної державної адміністрації В'ячеслава Онишкевича у Facebook

Пряма мова: "Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району".

Що передувало:

  • У місті Почаїв де розташована належна Московському патріархату Почаївська лавра, з 21 квітня ввели заборону на в'їзд та виїзд через спалах коронавірусу.
  • 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
  • Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі.

Українська правда
Теми: епідемія коронавірус Тернопільська область Covid-2019 церква


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