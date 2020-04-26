Коронавірус у Почаєві: епідемія не вщухає, карантин максимально посилять
У Кременецькому районі Тернопільщини, де розташоване місто Почаїв і Почаївська лавра, в зв'язку з різким зростанням кількості хворих на COVID-19 суттєво посилюють обмежувальні заходи.
Джерело: заява в.о. голови Кременецької районної державної адміністрації В'ячеслава Онишкевича у Facebook
Пряма мова: "Завершилось позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації. Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району".
Що передувало:
- У місті Почаїв де розташована належна Московському патріархату Почаївська лавра, з 21 квітня ввели заборону на в'їзд та виїзд через спалах коронавірусу.
- 13 квітня у Києві від коронавірусу помер монах Почаївської Лаври, який перебував у Києво-Печерській Лаврі.
- Поліція почала кримінальне провадження через порушення карантину в Почаївській Свято-Успенській лаврі.