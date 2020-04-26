Коронавирус в Почаеве: эпидемия не утихает, карантин максимально усилят
В Кременецком районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19 существенно усиливают ограничительные меры.
Источник: заявление и.о. председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслава Онишкевича в Facebook
Прямая речь: "Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, учитывая критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение 5 дней обратиться к верхним эшелонам власти по усилению действенных карантинных мер безопасности в отношении жителей Кременецкого района".
Что предшествовало:
- В городе Почаев, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля ввели запрет на въезд и выезд.
- 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
- Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.