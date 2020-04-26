Коронавирус в Почаеве: эпидемия не утихает, карантин максимально усилят

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 22:40

В Кременецком районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных COVID-19 существенно усиливают ограничительные меры.

Источник: заявление и.о. председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслава Онишкевича в Facebook

Прямая речь: "Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям при Кременецкой райгосадминистрации. Кроме дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Почаев и Кременецкого района, учитывая критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии коронавируса, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации, а при положительной динамике в течение 5 дней обратиться к верхним эшелонам власти по усилению действенных карантинных мер безопасности в отношении жителей Кременецкого района".

Что предшествовало:

  • В городе Почаев, где расположена принадлежащая Московскому патриархату Почаевская лавра, с 21 апреля ввели запрет на въезд и выезд.
  • 13 апреля в Киеве от коронавируса умер монах Почаевской Лавры, который находился в Киево-Печерской Лавре.
  • Полиция начала уголовное производство из-за нарушения карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре.

Украинская правда
Темы: эпидемия коронавирус Тернопольская область Covid-2019 церковь


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