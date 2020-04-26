У Білорусі коронавірусом заразилися вже 10,5 тисяч людей

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Неділя, 26 квітня 2020, 23:59

У Білорусі загальна кількість інфікованих коронавірусною інфекцією станом на 26 квітня вже становить 10 тисяч 463 людини.

Джерело: "Белта"

Деталі: З початку епідемії в країні від коронавірусу померли 72 пацієнти. Ще 1 695 осіб одужали і були виписані з лікарень.

Станом на суботу, 25 квітня, кількість інфікованих COVID-19 у Білорусі становила 9 590 осіб. Таким чином, за минулу добу коронавірс діагностували ще у 873.

Нагадаємо:

  • Білорусь визнала, що в країні на Covid-19 захворіли сотні медиків.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Господь ударив людей по голові коронавірусом" через безвідповідальне ставлення до природи.
  • Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.

Теми: Білорусь коронавірус епідемія


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