У Білорусі коронавірусом заразилися вже 10,5 тисяч людей

У Білорусі загальна кількість інфікованих коронавірусною інфекцією станом на 26 квітня вже становить 10 тисяч 463 людини.

Джерело: "Белта"

Деталі: З початку епідемії в країні від коронавірусу померли 72 пацієнти. Ще 1 695 осіб одужали і були виписані з лікарень.

Станом на суботу, 25 квітня, кількість інфікованих COVID-19 у Білорусі становила 9 590 осіб. Таким чином, за минулу добу коронавірс діагностували ще у 873.

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