У Білорусі коронавірусом заразилися вже 10,5 тисяч людей
У Білорусі загальна кількість інфікованих коронавірусною інфекцією станом на 26 квітня вже становить 10 тисяч 463 людини.
Джерело: "Белта"
Деталі: З початку епідемії в країні від коронавірусу померли 72 пацієнти. Ще 1 695 осіб одужали і були виписані з лікарень.
Станом на суботу, 25 квітня, кількість інфікованих COVID-19 у Білорусі становила 9 590 осіб. Таким чином, за минулу добу коронавірс діагностували ще у 873.
Нагадаємо:
- Білорусь визнала, що в країні на Covid-19 захворіли сотні медиків.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Господь ударив людей по голові коронавірусом" через безвідповідальне ставлення до природи.
- Станом на 9 ранку 26 квітня в Україні зафіксовано 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 492 нові випадки.