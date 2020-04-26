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В Беларуси коронавирусом заразились уже 10,5 тысяч человек

Воскресенье, 26 апреля 2020, 23:59
В Беларуси коронавирусом заразились уже 10,5 тысяч человек

В Беларуси общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией по состоянию на 26 апреля уже составляет 10 тысяч 463 человека.

Источник: "Белта"

Детали: С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

По состоянию на субботу, 25 апреля, количество инфицированных COVID-19 в Беларуси составляло 9590 человек. Таким образом, за прошедшие сутки коронавирс диагностировали еще у 873 больных.

Напомним:

Беларусь признала, что в стране на Covid-19 заболели сотни медиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "поразил людей по голове коронавируса" за безответственного отношения к природе.

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

Темы: Беларуськоронавирусэпидемия
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