В Беларуси коронавирусом заразились уже 10,5 тысяч человек

740 просмотров
Воскресенье, 26 апреля 2020, 23:59

В Беларуси общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией по состоянию на 26 апреля уже составляет 10 тысяч 463 человека.

Источник: "Белта"

Детали: С начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 72 пациента. Еще 1695 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

По состоянию на субботу, 25 апреля, количество инфицированных COVID-19 в Беларуси составляло 9590 человек. Таким образом, за прошедшие сутки коронавирс диагностировали еще у 873 больных.

Напомним:

Беларусь признала, что в стране на Covid-19 заболели сотни медиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "поразил людей по голове коронавируса" за безответственного отношения к природе.

По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировано 8617 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки выявлено 492 новых случая.

Темы: Беларусь коронавирус эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Лукашенко озвучил версию возникновения коронавируса: Господь ударил нас по башке 24 апреля 2020, 18:32
Президенты Литвы и Беларуси пообщались впервые за 10 лет 24 апреля 2020, 09:15
Лукашенко в упор не видит ни одного умершего от коронавируса в Беларуси 23 апреля 2020, 14:57
Все новости
Главные новости
В Минздраве назвали условие быстрого снятия карантинных ограничений
В УПЦ МП отрицают, что у всех священников Киево-Печерской лавры Covid-19
В Мариуполе 19 медиков заразились коронавирусом, некоторые продолжают работать
РосСМИ сообщили, что в Киево-Печерской лавре все священники заразились коронавирусом
Все новости
здоровье

Потеря обоняния может быть фатальной

Фото

50 фотографий чистого пространства: Киев на карантине

Поиск по сайту
Архив
Весь архів