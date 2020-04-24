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Лукашенко озвучив версію виникнення коронавірусу: Господь ударив нас по голові

П'ятниця, 24 квітня 2020, 18:32
Лукашенко озвучив версію виникнення коронавірусу: Господь ударив нас по голові

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Господь ударив людей по голові коронавірусом" через безвідповідальне ставлення до природи.

Джерело: Telegram-канал "Пул первого", білоруське інформаційне агентство "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ліс як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом, а, може й частіше, жахливо. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом.

Я впевнений, що якби ми до природи ставилися відповідально і шанобливо, то ми б жили не тільки краще, але і віруси би нас не взяли.

Тому що це не тільки багатство, це здоров'я наших людей, тому що у нас майже половина території, ну 40%, це ліси".

Деталі: Ще однією "здравницею" Білорусі Лукашенко назвав болота: "І не дарма освічена Європа захищає болота – вони головне джерело кисню".

Про це він розповів 24 квітня під час наради, на якому розглядався проеєкт указу "Про ведення лісового господарства і реалізацію деревини".

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Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він розкритикував рішення РФ закрити кордон із Білоруссю та стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Президент також заявляв, що не відмовиться від параду на 9 травня.
  • Водночас Білорусь звернулася до Європейського Союзу з проханням підтримати її систему охорони здоров'я і допомогти в подоланні макроекономічних наслідків коронавірусної кризи.
  • Хокеїст з команди президента Білорусі Олександра Лукашенка здав позитивний тест на коронавірус, тепер президент зобов'язаний самоізолюватись.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірусCovid-2019екологія
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