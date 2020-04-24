Лукашенко озвучив версію виникнення коронавірусу: Господь ударив нас по голові

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "Господь ударив людей по голові коронавірусом" через безвідповідальне ставлення до природи.

Джерело: Telegram-канал "Пул первого", білоруське інформаційне агентство "БЕЛТА"

Пряма мова: "Ліс як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом, а, може й частіше, жахливо. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові коронавірусом.

Я впевнений, що якби ми до природи ставилися відповідально і шанобливо, то ми б жили не тільки краще, але і віруси би нас не взяли.

Тому що це не тільки багатство, це здоров'я наших людей, тому що у нас майже половина території, ну 40%, це ліси".

Деталі: Ще однією "здравницею" Білорусі Лукашенко назвав болота: "І не дарма освічена Європа захищає болота – вони головне джерело кисню".

Про це він розповів 24 квітня під час наради, на якому розглядався проеєкт указу "Про ведення лісового господарства і реалізацію деревини".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: